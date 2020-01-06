شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية ألمانيا: فرض عقوبات أمريكية على العراق لا يفيد والان نبدء بالتفاصيل

-سنبحث مع فرنسا وبريطانيا اتفاق إيران النووي قال وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، إن تهديدات الولايات المتحدة الامريكية بفرض عقوبات على العراق لا تفيد. وأضاف ماس: سنبحث مع بريطانيا وفرنسا اتفاق إيران النووي اليوم، موضحا أن الدول الثلاث سترد هذا الأسبوع على إعلانات إيران بشأن الاتفاق النووي.

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