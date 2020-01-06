ألمانيا تبحث مع بريطانيا وفرنسا تقليص إيران التزاماتها النووية

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن بلاده ستبحث مع بريطانيا وفرنسا قرار إيران الأخير بشأن تخصيب اليورانيوم.

وقال ماس: سنبحث مع بريطانيا وفرنسا اتفاق إيران النووي اليوم (الإثنين)، وسنرد على إعلان تقليص التزاماتها بموجبه هذا الأسبوع".

وقررت إيران، الأحد، تخصيب اليورانيوم بلا قيود، في خامس خطوات تخفيض التزاماتها المنصوص عليها ضمن الاتفاق النووي المبرم مع قوى عالمية عام 2015.

وقالت حكومة الرئيس حسن روحاني، في بيان، إن هذه الخطوة هي آخر خطوات تخفيض الالتزامات النووية التي بدأتها طهران في مايو/أيار الماضي، حيث لن تضع بموجبها قيودا على عمليات تخصيب اليورانيوم.

وذكر البيان الذي أوردته وكالة "تسنيم" أن الخطوة الخامسة تنهي أيضا القيود التي فرضها الاتفاق النووي على مستوى الاحتفاظ بالمواد النووية المخصبة، وكذلك البحث والتطوير نوويا.

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ولفت البيان إلى أن هذه الخطوة بمثابة مفتاح للقيود التشغيلية المفروضة في الاتفاق النووي الإيراني الموقع قبل 4 سنوات، وذلك بدعوى الرد على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وإعادة فرضها عقوبات على طهران في مايو/أيار 2018.

من ناحية أخرى، اعتبر وزير خارجية الألماني أن تهديدات الولايات المتحدة بفرض عقوبات على العراق لا تفيد، وذلك عقب التصريحات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه بغداد، بعد مطالبتها بانسحاب القوات الأمريكية من البلاد.

وقال ترامب، من على متن الطائرة الرئاسية بينما كان عائدا إلى واشنطن بعد عطلة استمرت أسبوعين في فلوريدا، "إذا طلبوا منا بالفعل أن نغادر وإذا لم يتمّ ذلك وديا، فسنفرض عليهم عقوبات لم يروا مثلها سابقا"، مشيرا إلى أن العقوبات التي هدَّد بفرضها على العراق ستجعل من تلك المفروضة على إيران ضئيلة مقارنةً بها.

وأضاف "لدينا قاعدة جوّية باهظة التكلفة بشكل استثنائي هناك.. لقد تكلفت مليارات الدولارات لبنائها.. لن نغادر إذا لم يعوضوا لنا كلفتها".

وافق البرلمان العراقي، أمس الأحد، في جلسة استثنائية، على قرار يطالب الحكومة بإنهاء الوجود الأجنبي على أراضيها بما فيها القوات الأمريكية.

ويقول القرار إن الحكومة ملزمة بإلغاء طلب المساعدة الأمنية من التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، بسبب إنهاء العمليات العسكرية في العراق وتحقيق النصر.

ويضيف أنه على الحكومة العراقية العمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأراضي ومنعها من استخدام أراضيه ومجاله الجوي ومياهه لأي سبب.