"النواب" الأمريكي يتجه لتقليص صلاحيات ترامب العسكرية

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رويترزالإثنين 2020/1/6 11:12 ص بتوقيت أبوظبي
رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي
قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، الإثنين، إن المجلس سيصوت خلال الأسبوع الجاري على قرار بشأن صلاحيات الحرب يهدف للحد من سلطات الرئيس دونالد ترامب العسكرية في خضم أزمة متصاعدة مع إيران.
وأشارت في بيان إلى أن "هذا القرار يشبه القرار الذي قدمه السناتور تيم كين في مجلس الشيوخ".
وأضافت "سيعيد (القرار) التأكيد على مسؤوليات الكونجرس الإشرافية الراسخة منذ فترة طويلة، بإصدار أمر بأن توقف الإدارة العمليات القتالية العسكرية فيما يتعلق بإيران خلال 30 يوما ما لم يتخذ الكونجرس إجراء آخر".
ويُرجح أن يحظى القرار بموافقة مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون لكن احتمالات إقراره أضعف في مجلس الشيوخ حيث يسيطر عليه الجمهوريون.
كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد قالت إن الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل من دعوة البرلمان العراقي، الأحد، إلى إلزام القوات الأجنبية بالانسحاب من البلاد بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في غارة أمريكية ببغداد.
ووافق البرلمان العراقي، الأحد، في جلسة استثنائية، على قرار يطالب الحكومة بإنهاء الوجود الأجنبي على أراضيها بما فيها القوات الأمريكية.
ويقول القرار إن الحكومة ملزمة بإلغاء طلب المساعدة الأمنية من التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، بسبب إنهاء العمليات العسكرية في العراق وتحقيق النصر.
ويضيف أنه على الحكومة العراقية العمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأراضي ومنعها من استخدام أراضيه ومجاله الجوي ومياهه لأي سبب.
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