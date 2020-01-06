مليشيات إيران تنسحب من البوكمال السورية وتنتشر على نهر الفرات

أخلت المليشيات الموالية لإيران، الإثنين، مقراتها في مدينة البوكمال السورية، الواقعة على الحدود مع العراق، وبدأت الانتشار في البساتين الواقعة على ضفة نهر الفرات.



وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: تحسبا للقصف الذي تتعرض له المواقع التي تتبع للمليشيات الموالية لإيران في سوريا، قامت هذه المليشيات بالانتشار في البساتين على ضفة نهر الفرات بينما أبقت عناصر حراسة على مقراتها.

وأوضح أنه رصد في 4 يناير/كانون الثاني الجاري، تحليق طائرات مسيرة مجهولة في أجواء مدينة البوكمال بريف دير الزور، فيما أطلقت المليشيات الموالية لإيران المتمركزة في محيط مدينة البوكمال والمنطقة الحدودية مع العراق نيران رشاشات ثقيلة.

كما أكد المرصد أنه لم ترد معلومات إضافية حول ما إذا كانت تلك الطائرات تحمل ذخيرة أو استطلاعية لمتابعة قادة تلك المليشيات.

وشن الجيش الأمريكي، الأسبوع الماضي، غارات جوية استهدفت 5 منشآت لمليشيا "حزب الله العراقي" الموالية لإيران، بعد يومين من مقتل أمريكي في هجوم على قاعدة عسكرية عراقية في كركوك أسفرت عن مقتل 25 مسلحا.

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وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، في بيان، إن الضربات الجوية نفذتها طائرات مسيرة، واستهدفت 3 مواقع للمليشيا في العراق وموقعين في سوريا منها مخازن أسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة.





وبعدها قتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس نائب قائد مليشيا الحشد الشعبي، في غارة أمريكية بالعراق، الجمعة الماضي؛ الأمر الذي أدى لتصاعد القلق الدولي من الوضع الأمني في المنطقة؛ ما دفع عدة دول غربية لتحذير رعاياها من السفر إلى هناك.

كما سحبت شركات نفط موظفيها الأمريكيين من العراق أيضا خشية ردود فعل انتقامية.

وفجر الجمعة، أمر ترامب بتنفيذ ضربة استهدفت سليماني لردع خطط هجمات إيرانية على مصالح الولايات المتحدة، وسط معلومات عن تطوير فيلق القدس مخططات لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.

واقتحمت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.