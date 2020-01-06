خارجية ألمانيا:تهديدات الولايات المتحدة بفرض عقوبات على العراق لا تفيد

أعلن وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس، أن "تهديدات الولايات المتحدة بفرض عقوبات على العراق لا تفيد"، مشيرا إلى أنه "سيبحث مع بريطانيا وفرنسا اتفاق إيران النووي اليوم"، لافتا إلى أن "الدول الثلاث سترد هذا الأسبوع على إيران بشأن الاتفاق النووي".
يأتي كلام ماس في ردٍ على تصريحات الرئيس الأميركي بفرض عقوبات غير مسبوقة على العراق إذا أخرجت القوات الأميركية من هناك.
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