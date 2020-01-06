السيد علي خامنئي يؤم صلاة الجنازة على جثمان سليماني ورفاقه في طهران

أَمَّ المرشد الإيراني السيد ​علي خامنئي​ صلاة الجنازة على جثمان اللواء ​قاسم سليماني​ ورفاقه، في العاصمة الإيرانية ​طهران​، وسط حضور الملايين من الإيرانيين.

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