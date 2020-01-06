افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، بانه "لا تزال منطقة حاصبيا تحت وطأة العاصفة وأن كانت قد خفت حدتها صباح اليوم، وتسيطر موجة من البرد القارس مصحوبة أحيانا برياح عاتية تسببت ليلا ب​انقطاع الكهرباء​ و​الإنترنت​ مرات عدة، كما يلف المنطقة ضباب كثيف حجب معه الرؤية، ما استدعى مطالبة السائقين اخذ الحيطة والحذر خوفا من خطر الانزلاقات اما بالنسبة للطرقات فجميعها سالكة أمام جميع المركبات باستثناء طريق شبعا ​عين عطا​ فهي مقطوعة إلا للسيارات الرباعية الدفع والأجهزة بسلاسل معدنية خاصة في منطقة وادي جنعم".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: جميع طرقات حاصبيا سالكة أمام جميع المركبات باستثناء طريق شبعا عين عطا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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