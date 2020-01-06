النشرة:فقدان الغاز بالنبطية جراء تقليص الشركة الموزعة للكميات المطلوبة

أفاد مراسل "الخليج 365" في النبطية، عن ورود شكاوى كثيرة من المواطنين، بسبب فقدان مادة الغاز من محلات السوبرماركت، نتيجة استخدامها الكثيف للتدفئة في هذا البرد القارس.
وشكى أصحاب المتاجر من أنهم يستلمون من الشركة الموزعة 10 قوارير غاز بدلاً عن 30 قارورة، مستغربين بشدة هذا الإجراء في هذا التوقيت بالذات من السنة، مطالبين بتزويدهم الكمية المطلوبة من الغاز في أسرع وقت ممكن، لاستخدامها للتدفئة.
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