فوز الاشتراكي الديمقراطي ميلانوفيتش في انتخابات كرواتيا الرئاسية









اسماء السيد - زغرب: فاز رئيس الوزراء الاشتراكي الديمقراطي السابق زوران ميلانوفيتش في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الأحد في كرواتيا، وهزم الرئيسة المحافظة المنتهية ولايتها كوليندا غرابار كيتاروفيتش، التي فشلت في كسب تأييد اليمين القومي.

أتت الدورة الثانية من هذه الانتخابات بعد أيام على تولي كرواتيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، الذي يفترض أن يدير مرحلة ما بعد خروج بريطانيا.

كشف الاقتراع صعود اليمين الراديكالي في بلد يواجه ضغط المهاجرين على حدوده، ويعاني مثل جاراته في البلقان من هجرة سكانه وفساد مستشر.

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ودعي الناخبون، البالغ عددهم نحو 3.8 ملايين شخص، إلى الاختيار بين رؤيتين لهذا البلد، الواقع على البحر الأدرياتيكي، تتمثلان في "كرواتيا أصيلة"، قالت كوليندا غرابار كيتاروفيتش إنها تمثلها، و"كرواتيا طبيعية"، وعد بها خصمها الاشتراكي الديموقراطي.

يشار إلى أن الرئاسة في كرواتيا منصب فخري إلى حد كبير.

وفقًا للنتائج شبه النهائية الصادرة من لجنة الانتخابات، حصل ميلانوفيتش على 52.7 % من الأصوات، مقابل 47.3 % لمنافسته.

ووعد الرئيس الجديد، وهو دبلوماسي سابق يبلغ من العمر 53 عامًا، خلال الحملة، بجعل كرواتيا "جمهورية للجميع". وقال بعد الفوز "دعونا نتّحد في خلافاتنا".

