ترامب يتوعد إيران بضربة "غير مسبوقة" إن تعرضت بلاده لهجوم

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، إيران بضربة غير مسبوقة، وذلك إن تعرضت الولايات المتحدة لهجوم من جانب طهران.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه الشخصي في "تويتر": "إذا هاجمتنا إيران مجددا فستتعرض لضربة أكبر من أي ضربة سابقة تعرضت لها".

وأضاف الرئيس الأميركي في تغريدة أخرى: "إذا هاجمت إيران القواعد الأميركية أو أي شخص أميركي، فسنوجه ضدها أفضل عتادنا العسكري دون تردد".

وردا على تهديدات إيرانية بتحديد 35 موقعا أميركيا لاستهدافها إضافة إلى إسرائيل، جاءت تهديدات ترامب، واضحة بأن واشنطن حددت 52 موقعا إيرانيا سيضربها الجيش إذا استهدفت إيران أي أميركيين أو أي أصول أميركية.

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فيديو مقدم من Euronews

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي فيديو: حرائق أستراليا تغيّر لون سماء نيو ساوث ويلز... كأنها جهنم! انقلب لون سماء نيو ساوث ويلز الأسترالية أحمرَ على خلفية استمرار حرائق الغابات بالقرب في الولاية، تحديداً في جبل كلايد. وفي تعبئة غير مسبوقة في تاريخ البلاد أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أن حكومته استدعت ثلاثة آلاف جندي في الاحتياط، للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات، التي تلتهم أنحاء واسعة من البلاد. وأخلى عشرات آلاف السكان بيوتهم هذا السبت في جنوب شرق أستراليا هربا من حرائق الغابات التي تفاقمت بسبب أحوال جوية كارثية. وتجاوزت الحرارة أربعين درجة مئوية، بينما تهب رياح عاتية تؤجج المئات من حرائق الغابات التي لم تتم السيطرة على معظمها بعد. وقالت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز غلاديس بيريجيكليان في لقاء مع صحافيين: "بالنسبة للتوقعات وأسوأ السيناريوهات، التي قدمناها صباح اليوم السبت، يبدو أنها تتحقق للأسف". من جهته، أكد قائد فرق الإطفاء في الولاية نفسها شين فيتسيمونز أن "هذه الرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة يفترض أن تستمر مساء". وسجلت في سيدني درجة حرارة قياسية ناهزت 49 درجة مئوية في بنريث الضاحية الغربية للمدينة، التي تضم أكبر عدد من السكان في أستراليا. وفي كانبيرا، بلغت درجة الحرارة 44 درجة، وهو رقم قياسي أيضا على حد قول الناطق باسم إدارة الأرصاد الجوية جوناثان هاو، الذي أكد أنّ الحرارة في المدينتين يمكن أن تسجل مزيدا من الارتفاع. من جهة أخرى، تهدد حرائق الغابات بانقطاع التيار الكهربائي في نيو ساوث ويلز بعدما تسببت بتدمير مركزين للكهرباء. وكتب وزير الطاقة مات كين في تغريدة أن الحرائق أدت إلى سقوط خطوط لنقل التيار في جنوب الولاية، متصلة بولاية فكتوريا المجاورة. ودعا السكان إلى خفض استهلاكهم للكهرباء و"وقف مضخات المسابح وإطفاء الأضواء في الغرف الخالية وتجنب استخدام الغسالات وآلات جلي الأواني". وأعلنت حالة الطوارئ في جنوب شرق أستراليا حيث أكبر عدد من السكان في البلد. وأصدرت السلطات أمراً الجمعة لنحو مائة ألف شخص بإخلاء ثلاث ولايات. وقال شين فيتسيمونز، قائد فرق الإطفاء: "شهدنا رحيل عشرات الآلاف من الأشخاص"، وأضاف: "رسالتنا هي أن نتأكد من إجلائكم أمس (الجمعة). الانتظار حتى اليوم يعني المجازفة، الانتظار لنصف ساعة أخرى يعني مجازفة أكبر". وأخلى السياح وسكان جنوب شرق البلاد مواقع الاصطياف أو منازلهم. وشهدت الطرق السريعة التي تربط المدن الساحلية بسيدني ومدن كبيرة أخرى ازدحاما كبيرا في حركة السير. Euronews (Ar)

شاهد: ابنة قاسم سليماني تناشد روحاني بالثأر لوالدها أظهر شريط فيديو تداولته وسائل الإعلام العالمية ابنة الجنرال قاسم سليماني ، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الذي اغتيل في ضربة أمريكية استهدفت سيارة كان يستقلها بالقرب من مطار بغداد الدولي، وهي تتحدث إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني وتطلب منه الثأر لوالدها. وزار الرئيس الإيراني حسن روحاني هذا السبت منزل الجنرال قاسم سليماني لتقديم العزاء، والتقى بابنة سليماني، زينب سليماني، التي سألت الرئيس: "من يثأر لأبي؟" مطالبةً: "أريد أن تأخذوا بثأر أبي". وتقول وكالة أسوشييتد برس إن روحاني تعهد بالانتقام، وقال لزينب سليماني "لا تقلقي بشأن ذلك". وكان يُنظر إلى قاسم سليماني على أنه العقل المدبر للاستراتيجية الأمنية الإقليمية لإيران، وتعهدت طهران بالانتقام الشديد في أعقاب اغتياله، وهو ما يثير المخاوف بانفلات الأوضاع في المنطقة وزيادة منسوب التوتر. وقضى في الغارة الجوية، إضافة إلى سليماني، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، وعناصر آخرين من الحشد. Euronews (Ar)

ما رمزية الراية الحمراء التي رُفعت فوق مسجد جمكران في قم الإيرانية؟ رفعت في مدينة قم الإيرانية اليوم الراية الحمراء التي ترمز إلى طلب الثأر لمقتل الجنرال وقائد فيلق القدس، قاسم سليماني ، الذي قضى بغارة أميركية على موكبه فجر أمس، الجمعة. ومن المعروف أن الراية الحمراء دوّن عليها العبارة التالية "يا لثارات الحسين"، وهي تاريخياً تعود إلى حقبة التوابين الذين ثاروا بعد مقتل الإمام الحسين. والراية أيضاً نداء للثأر من الذين ماتوا ظلماً. وكانت وزارة الدفاع الأميركية أكدت أنها قتلت سليماني، رجل إيران الأقوى في الشرق الأوسط ومهندس نفوذها فيه، في غارة جوية بعد أمر من الرئيس دونالد ترامب، في حادثة رفعت منسوب التوتر في المنطقة. Euronews (Ar) 1 إلغاء الإعدادات Advertisements إيقاف HD HQ SD LO بومبيو: يجب أن يفهم الأوروبيون أن "قتل سليماني" أنقذ أرواحاً في أوروبا Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

ويأتي رد ترامب بعد أن نقلت وكالة "تسنيم" للأنباء عن قيادي كبير بالحرس الثوري الإيراني قوله، إن إيران ستعاقب الأميركيين أينما كانوا في مرماها، ردا على مقتل سليماني.

وقال القيادي غلام علي أبو حمزة، إن 35 هدفا أميركيا حيويا في المنطقة بالإضافة إلى تل أبيب، "في مرمى القوات الإيرانية، مؤكدا أن الولايات المتحدة وإسرائيل يجب أن تكونا في حالة ذعر دائمة بعد مقتل قاسم سليماني".

وأضاف: "يعد مضيق هرمز طريقا حيويا للغرب، حيث يعبر عدد كبير من المدمرات والسفن الحربية الأميركية".

ووفقا للتصريحات التي نقلتها وكالة "تسنيم"، فقد أثار أبو حمزة إمكانية شن هجمات على سفن في الخليج، مشددا على أن إيران تحتفظ بحقها في الانتقام من الولايات المتحدة على اغتيال قاسم سليماني.

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