مفاجأة: برشلونة رفض التعاقد مع هالاند!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق برشلونة الإسباني رفض ضم اللاعب النرويجي، إيرلينغ هالاند، المنضم حديثا إلى بوروسيا دورتموند الألماني قادما من ريد بول سالزبورغ النمساوي.
ووفقا لصحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، فإن وسطاء عرضوا خدمات هالاند على برشلونة في الموسم الماضي، أثناء رحلة بحث مسؤولي البارسا عن مهاجم احتياطي للويس سواريز.
وكانت اشتراطات برشلونة آنذاك أن يكون المهاجم الجديد غير مكلف، ولا يصنع اضطرابات عندما يجلس على مقاعد البدلاء.
وأبرزت الصحيفة أن هالاند كان لاعبًا في نادي مولده النرويجي، لكنه تمتع بشعبية كبيرة لدى كل الكشافة في أوروبا رغم صغر سنه.
وواصلت "رأى مسؤولو برشلونة أن التحدي سيكون كبيرًا على هالاند، بسبب قلة الخبرة، ولذلك فضلوا التعاقد مع مهاجم متمرس مثل الغاني كيفين برينس بواتينغ يعرف كيف يتعامل مع الضجيج الإعلامي الناتج عن تواجده في كامب نو".
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