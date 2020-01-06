شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. منتدى حوف التطوعي بالمهرة يدشن حملة نظافة لجميع مناطق المديرية والان مع التفاصيل

الإثنين 6 يناير 2020 دشن منتدى حوف التطوعي، بمديرية حوف بمحافظة المهرة، حملة نظافة لجميع مناطق المديرية من المخلفات تحت شعار (النظافة واجب ديني). وجاءت الحملة التي لاقت تفاعل واسع من أبناء مديرية حوف، برعاية السلطة المحلية بمديرية حوف . Advertisements وتهدف الحملة التي تستمر يومين إلى إظهار مديرية حوف بحلة جميلة ولينعم زوار المديرية وساكنيها ببيئة نظيفة. وشكرت الهيئة الإدارية للمنتدى حوف التطوعي نائب مدير صندوق النظافة بالمهرة، عادل بلحاف على الجهود التي يبذلها في دعم الحملة. وأشادت بجهود لجميع أبناء مديرية حوف لتجاوبهم وتفاعلهم مع الحملة وحضورهم وبذلهم للجهود في تنظيف مديريتهم لتصبح خالية من المخلفات. وثمنت الدور والدعم من السلطة المحلية بمديرية حوف لإنجاح مختلف الحملات التطوعية.

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