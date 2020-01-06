شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الرئيس الأمريكي يهدد بفرض عقوبات على العراق والان مع التفاصيل

الإثنين 6 يناير 2020 هدد الرئيس الأمريكي، دونلد ترمب، اليوم الإثنين، كانون الثاني 06، 2020بفرض عقوبات على العراق.

Advertisements وأعلن الرئيس الأمريكي رفضه مغادرته قبل دفع ثمن قاعدة ضخمة هناك. وكان البرلمان العراقي قد صادق على قانون إنهاء التعاون مع الولايات المتحدة وخروج القوات الأجنبية من أراضيه.

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