أمريكا تصف تدخل أردوغان في ليبيا بـ"السام"

الإثنين 6 يناير 2020

أدانت السفارة الأمريكية في طرابلس التدخل التركي في الشأن الليبي، واصفة إرسال أنقرة مجموعة من المرتزقة إلى العاصمة الليبية بالأمر "السام" الذي سيؤدي إلى مزيد من التدهور الأمني.



ودعت السفارة الأمريكية، في بيان، جميع الأطراف الليبية إلى تحمل مسؤوليتها في إنهاء وجود قوات أجنبية على أراضيها، محذرة من تسبب وجود هذه المليشيات في وقوع المزيد من الإصابات بين صفوف المدنيين وتدمير البنية التحتية.

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وأعربت واشنطن عن استعدادها لدعم الجهود التي تهدف إلى إنهاء العنف بين جميع الليبيين، والحد من تدخل القوات التركية في البلاد، مكررة الدعوة لإطلاق حوار سياسي برعاية الأمم المتحدة بين الأطراف المعنية ليعود السلام إلى الأراضي الليبية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن، الأحد، بدء نشر جنود أتراك في ليبيا استنادا إلى الضوء الأخضر الذي منحه البرلمان التركي قبل أيام لحكومته.

وأجاز النواب الأتراك، الخميس، لأردوغان إرسال جنود إلى ليبيا، دعما لحكومة الوفاق ومليشياتها في طرابلس لمواجهة قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر