شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. الجوف.. قصف مدفعي على مواقع المليشيا في المتون والان مع التفاصيل

الإثنين 6 يناير 2020 قصفت مدفعية الجيش الوطني، اليوم، تجمعا لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مديرية المتون، بمحافظة الجوف.

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