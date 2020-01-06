شكرا لقرائتكم خبر عن مأرب.. المفتش العام للقوات المسلحة يدشن العام التدريبي والتفتيشي الجديد والان مع التفاصيل

الإثنين 6 يناير 2020 دشن المفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن/ عادل هاشم القميري، اليوم السبت، العام التدريبي والتفتيشي 2020، بزيارتين لكلا من دائرة الرعاية الاجتماعية ومدرسة القوات الخاصة، في محافظة مأرب.

وتأتي الزيارتان ضمن المرحلة الأولى من النزول الميداني إلى الوحدات العسكرية وهيئات ودوائر وزارة الدفاع، لتفقد سير تنفيذ المهام والواجبات والضبط والربط العسكري والتأكد من الجاهزية القتالية وفحص وتوثيق الممتلكات الخاصة بالقوات المسلحة. Advertisements وبين المفتش العام للقوات المسلحة أن لجان التفتيش قد نفذت خلال الفترة الماضية زيارات ميدانية إلى الوحدات والهيئات والدوائر، لافتا إلى أن تلك الزيارات تهدف إلى التعرف على واقع العمل والانضباط والممتلكات من معدات وآليات وأجهزة وغيرها وإعداد حصر لها في تقارير رسمية لتقديمها إلى القيادة العسكرية العليا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مأرب.. المفتش العام للقوات المسلحة يدشن العام التدريبي والتفتيشي الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.