شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة العدل اليابانية: هروب «غصن» جريمة والان نبدء بالتفاصيل
وقالت وزيرة العدل ماساكو موري، في أول مؤتمر صحفي لها منذ هروب المدير التنفيذي السابق لشركة صناعة السيارات من العدالة، كانت "جريمة عندمت غادر البلاد باستخدام طرق غير قانونية". وأضافت موري "إنه أمر مؤسف للغاية".
وقال غصن، الذي كان في انتظار المحاكمة في اليابان بتهم تتعلق بسوء السلوك المالي، في بيان عقب وصوله إلى لبنان يوم الاثنين الماضي إنه فر من "الظلم والاضطهاد السياسي" في اليابان.
ولم يوضح غصن كيف تمكن من مغادرة اليابان لكنه وعد بالتحدث إلى الصحفيين يوم الأربعاء المقبل.
ورفضت موري التعليق على كيفية مغادرة الرجل البالغ من العمر 65 عامًا اليابان، قائلة إن الأمر لا يزال قيد التحقيق.
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