شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» يدرس نشر التقارير التي صدرت لقتل «سليماني» والان نبدء بالتفاصيل

- يهدد بضرب مواقع ثقافية إيرانية

أصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد على تهديده باستهداف مواقع ثقافية إيرانية محذرا من "انتقام كبير" إذا ردت إيران على قتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.

وهدد ترامب أيضا في تصريح للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية بفرض عقوبات على العراق، حليف واشنطن، بعدما طالب البرلمان العراقي بخروج القوات الأمريكية من البلاد.

ويقول ترامب: "إن سليماني كان يخطط لهجمات ضد أمريكيين مضيفا أنه يدرس نشر تقارير المخابرات التي دفعته لإصدار الأمر بقتله".

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وقال الرئيس الأمريكي عند سؤاله عن رد إيراني محتمل "إذا فعلوا أي شيء فسيكون هناك انتقام كبير".

وأوضح ترامب أنه أمر بقتل سليماني لتفادي الحرب مع طهران وحذر من أي تصعيد جديد لكنه استخدم لهجة حادة وقال على تويتر إن الولايات المتحدة حددت 52 هدفا إيرانيا بعضها "على درجة عالية للغاية من الأهمية لإيران وللثقافة الإيرانية" إذا ردت إيران بضرب أي أمريكي أو أصول أمريكية.

واستهداف مواقع عسكرية بعمل عسكري جريمة حرب بموجب القانون الدولي الذي يشمل قرارا لمجلس الأمن الدولي أيدته إدارة ترامب في عام 2017 واتفاقية لاهاي لحماية الملكية الثقافية عام 1954.