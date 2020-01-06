شكرا لقرائتكم خبر عن حالة تأهب قصوى في نيجيريا بعد مقتل «سليماني» والان نبدء بالتفاصيل

قالت الشرطة النيجيرية يوم الأحد إنها وضعت قواتها في حالة تأهب قصوى خشية وقوع اضطرابات بالبلد الواقع بغرب أفريقيا عقب مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في ضربة جوية أمريكية بالعراق.

وقالت قوة الشرطة النيجيرية في بيان أمس الأحد: "وضع المفتش العام للشرطة محمد أدامو قيادات الشرطة وتشكيلاتها في أنحاء البلاد في حالة تأهب قصوى".

وأضاف البيان "إن الأجراء الوقائي يأتي عقب تقرير للمخابرات يرتبط بمقتل قائد إيراني: بعض الأطراف المحلية تخطط لإثارة اضطرابات عامة وعمليات تخريب".

ولم يحدد البيان أي جماعات أو يقدم تفاصيل أخرى.