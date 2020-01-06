صحيفة: بريطانيا مستعدة لضرب إيران بصواريخ توماهوك

ذكرت صحيفة "ذا صن"، ان بريطانيا مستعدة لضرب إيران في حال تحول التوتر بين طهران والولايات المتحدة في الشرق الأوسط، بسبب اغتيال قائد الحرس الثوري الإسلامي قاسم سليماني، إلى حرب.

ووفقا للصحيفة، "لن تكون لندن أول من يهاجم، لكن عندما يتصاعد الصراع، فهي على استعداد لدعم الحليف الأمريكي من خلال نشر أسطول الغواصات - الذرية من فئة Estuit ، المسلحة بصواريخ "توماهوك" المجنحة"، مبينة ان "واحدة من هذه الغواصات جاهزة على مسافة كافية لمهاجمة إيران".

وتابعت ان "مقاتلي النخبة من القوات الخاصة تم نشرهم في العراق"، مشيرة الى ان "القوات البريطانية البالغ عددها 400 جندي في البلاد، التي تدرب قوات الأمن العراقية، امرت بتعزيز حماية الدبلوماسيين وقواتهم الخاصة".

واكدت انه "بالإضافة إلى ذلك، تعتقد لندن أنه على خلفية التصعيد المحتمل للنزاع وتبادل التهديدات، ينبغي أن تتلقى الوحدة المنتشرة في العراق أسلحة أثقل، حيث سيتم إرسال المقترحات ذات الصلة إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون عند عودته من إجازة مدتها 12 يومًا في منطقة البحر الكاريبي".

Advertisements

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن حددت 52 هدفا إيرانيا سيتم قصفها إذا استهدفت طهران أي أمريكيين أو أصول أمريكية ردا على اغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.

وأضاف ترامب "إن إيران تتحدث بجرأة شديدة عن استهداف أصول أمريكية محددة" ردا على الغارة الأمريكية التي أدت إلى مقتل سليماني.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعلنت صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، اغتيل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.