وزير الدفاع: ليكن عيد الجيش مناسبة للتظافر والوحدة بين شرائح الشعب

هنأ وزير الدفاع نجاح الشمري، الاثنين، الجيش العراقي بمناسبة عيده الـ99، فيما اشار الى انه ليكن عيد الجيش مناسبة للتظافر والوحدة بين شرائح الشعب.

وقال الشمري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "العراق يمر بظروف بالغة التعقيد، وفي وسط هذه الظروف تمر علينا اليوم الذكرى ( التاسعة والتسعون) لتأسيس الجيش العراقي الباسل، والذي نحتفل كل عام بذكرى هذه المناسبة الغالية علينا. لنُستذكر معاني الفخر والأعتزاز والعرفان لتاريخ ومحطات وسِفر هذا الجيش العظيم وقادته الذين لم يبخلوا بدمائهم على العراق والأراضي العربية"، مبينا "لنا في مقبرة جنين في فلسطين المحتلة شهادة على بطولات هذا الجيش وقادته الأبطال الذي ضحوا بارواحهم ودمائهم من أحل فلسطين وقضايا الأمة، والشعوب والجيوش من حقها أن تفتخر بالمحطات المجيدة".

وتابع انه "متى ما ذُكر الجيش وأينما توجه فهو يحمل عناوين الأحترام والأكبار والإيثار، وشعاره وحدة البلاد وأمنها والرمز الذائد عن حياضها ومصالحها وتطلعات شعبها"، موضحا ان "أية أمة بلا جيش قوي ومدرب ويواكب التطور ويحافظ على الأنضباط واليقظة تبقى أمة ضعيفة يتربص بها الطامعون".

واكد ان "العراقيين ادركو منذ البداية أهمية هذا المعنى فسارعوا لتأسيس هذا الجيش وديمومته فصار من الجيوش المهمة في المنطقة والإقليم. وبات المواطن يفخر به لعقود وعقود"، موضحا ان "آخر مآثره سحق أجرم فئة في تاريخ العراق والمنطقة والعالم والمتمثلة بتنظيم داعش الارهابي الذي وراءه دول وميزانيات ضخمة وماكينة إعلامية كبيرة جدا ..'ولكن جيشكم كسر شوكته وسحقه وأنقذ العالم منه".

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واضاف ان "المؤسسة العسكرية حسدت على مدار عمرها ال ٩٩ آيات البطولة والفداء والتضحيات وليس للدفاع عّن العراق فحسب بل للدفاع عن الأمة العربية وقضاياها ...فكانت بطولات الجيش العراقي محط الآمال والتطلعات والعنوان الأسمى للهوية الوطنية العراقية "، مضيفا ان "جيش العراق العظيم كان مؤسسة عراقية عريقة وعميقة في الولاء للوطن وملتزمة بعناوين الأنضباط والمهنية والتراتبية والقيادة والسيطرة والدفاع عن مصالح البلاد تحت ظل القانون والدستور وحقوق الأنسان ".

وتابع "أغتنم الفرصة وهذه المناسبة العظيمة لأُحيي المقاتلين من قادة وامرين وضباط ومراتب جيشنا الباسل الذين سطروا أعظم ملاحم البطولة والفداء ...وعَمّدوا بدمائهم مع أخوتهم ونظرائهم في قوات الحشد الشعبي ووزارة الداخلية وقوات مكافحة الأرهاب وقوات البيشمرگة والحشد العشائري ...فطرزوا آيات الفخر والعز والنصر المبين على قوى الأرهاب والضلال المتمثلة بتنظيم داعش الأرهابي ومن معه "، لافتا الى ان "الجيش العراقي والعناوين التي ورد ذكرها دافع عن العراق والمنطقة والإقليم والعالم أجمع ضد الهجمة البربرية الأرهابية ..فلقد حفظتم الأمن الداخلي والعربي والإقليمي والدولي كأشجع جيش في العالم وكأشجع شعب في العالم".

وقدم الشمري شكره لـ"المرجعية الرشيدة والوطنية التي وحدت الشعب العراقي خلف جيشنا الباسل بفتواها الخالدة ( فتوى الجهاد الكفائي) التي جاءت أزراً لجيشنا الباسل الذي رُزق بالرديف الوطني الحي المتمثل بالحشد الشعبي فولدت الانتصارات الخالدة على الاٍرهاب العالمي"، داعيا الى ان "يكون عيد تأسيس الجيش العراقي مناسبة للتظافر والوحدة بين شرائح الشعب العراقي للوصول بالبلاد الى شاطىء الأمن والأمان والأستقرار، وتوفير البيئة الآمنة للأستثمار والتنمية والبناء تحت خيمة العراق الواحد الموحد".

وتأسس الجيش العراقي عام 1921، وأولى وحداته تأسست خلال الانتداب البريطاني للعراق، حيث شُكل فوج "موسى الكاظم" واتخذت قيادة القوة المسلحة مقرها العام في بغداد، تبع ذلك تشكيل القوة الجوية العراقية عام 1931 ثم القوة البحرية العراقية عام 1937 وصل تعداد الجيش إلى ذروته في بداية حقبة التسعينيات، ليبلغ عدد أفراده 1,000,000 فرد، وبعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 أصدر الحاكم المدني للعراق بول برايمر حينها، قراراً بحل الجيش العراقي فأعيد تشكيل الجيش وتسليحه من جديد.