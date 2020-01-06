رئيسة البرلمان الامريكي: سنصوت على قانون للحد من تحركات ترامب العسكرية تجاه إيران

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أن المجلس سيصوت هذا الأسبوع، على قانون يحد من تحركات الرئيس دونالد ترامب العسكرية تجاه إيران.

وقالت بيلوسي في بيان نشر على موقعها الإلكتروني أمس الأحد "هذا الأسبوع، سيقدم المجلس قرار سلطات الحرب ويصوت عليه للحد من التحركات العسكرية للرئيس فيما يتعلق بإيران"، مبينة ان "هذا القرار مشابه للقرار الذي قدمه السيناتور تيم كين في مجلس الشيوخ".

وأوضحت أن "القرار يؤكد من جديد مسؤوليات الكونغرس الرقابية الراسخة من خلال الأمر الملزم بأنه إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء إضافي من جانب الكونغرس، فإن الأعمال العسكرية للإدارة فيما يتعلق بإيران يجب أن تتوقف في غضون 30 يوما".