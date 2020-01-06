قائد عسكري إيراني: مقتل ترامب لن يكون كافيا للانتقام لقاسم سليماني

اعتبر قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني، أن قتل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يكون كافيا للانتقام لقاسم سليماني قائد فيلق القدس الذي اغتالته قوة أمريكية قرب مطار بغداد.

وقال قائد القوات الجوية في الحرس الثوري علي حاجي زادة إن "الثأر لدماء سليماني، هو إزالة وجود أمريكا في المنطقة وبالكامل".

وأضاف "الرد على مقتل سليماني ليس بإطلاق صواريخ أو إسقاط طائرات مسيرة، ولن نرضى حتى بمقتل ترامب مقابل سليماني، لأن مقتله لن يكون كافيا للانتقام لقاسم سليماني".

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من جانبه، قال القائد الجديد لفيلق القدس إسماعيل قآني "نتعهد بإكمال الطريق الذي بدأه قاسم سليماني، ولن نرضى مقابل استشهاده سوى بطرد القوات الأمريكية من المنطقة على مراحل".

وأضاف "نعد الشعب الإيراني بإجراءات انتقامية لاغتيال سليماني، لقد وعد الله بالانتقام لسليماني والمنتقم هو الله والانتقام لدمائه سيستمر حتى ظهور المهدي وبناء الدولة الإسلامية بقيادته إلى جوار المرشد".

فيما أعلن رحيم صفوي المستشار العسكري للمرشد الإيراني الأعلى "أن تداعيات مقتل سليماني يمكن أن تصل إلى خارج منطقة الشرق الأوسط".