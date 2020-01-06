ألمانيا تعلق استبدال عسكرييها في العراق

ذكر المكتب الإعلامي لدى وزارة الدفاع الألمانية، أن الجيش الألماني علق استبدال العسكريين المشاركين في مهمة التحالف الدولي ضد "داعش" في العراق.
وجاء في تغريدة الجيش الألماني على "تويتر": "بسبب تطور الأوضاع في العراق، قرر القائد العام للقوات المسلحة إبرهارد زورن تعليق إرسال الوحدة العسكرية إلى العراق"، التي كان مقررا لها أن تحل محل الوحدة الأقدم هناك.
يذكر أن وزارة الدفاع الألمانية لم تعلن من جهتها عن إلغاء إرسال 60 مستشارا عسكريا إلى العراق، رغم التطور الأخير على خلفية الغارات الجوية الأمريكية الأخيرة في العراق.
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