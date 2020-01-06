السعودية تدين الهجوم على قوات أمريكية شمال كينيا

أدانت وزارة الخارجية السعودية، الإثنين، الهجوم الذي نفذته حركة الشباب الإرهابية على قاعدة عسكرية لقوات أمريكية في لامو بشمال كينيا، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وأكدت الخارجية السعودية وقوف المملكة إلى جانب جمهورية كينيا الصديقة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.

وقدمت عزاءها ومواساتها لذوي الضحايا وللولايات المتحدة الأمريكية حكومة وشعبًا، معربة عن تمنيها للجرحى بالشفاء العاجل.

كان الجيش الأمريكي قد أكد مقتل جندي أمريكي واثنين من المتعاقدين، الأحد، خلال هجوم لحركة الشباب الإرهابية الصومالية على قاعدة عسكرية في كينيا.

وأضاف الجيش في بيان، مساء أمس، أن أمريكيين من وزارة الدفاع أصيبا أيضا في الهجوم.

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وقالت قيادة الجيش الأمريكي في أفريقيا في بيان "الأمريكيان المصابان في حالة مستقرة الآن وقد تم إجلاؤهما".

وفي وقت سابق، قُتل 4 مسلحين من حركة الشباب الإرهابية، الأحد، خلال هجوم شنته الحركة على قاعدة عسكرية لقوات أمريكية وكينية في لامو شمالي البلاد.

وحركة "الشباب" الإرهابية التي تأسست مطلع 2004 هي حركة مسلحة تتبع فكرياً تنظيم القاعدة، ونفذت العديد من العمليات التي أودت بحياة المئات.

ويعاني الصومال من هجمات متكررة لحركة "الشباب" أوقعت 2078 قتيلاً، و2507 مصابين، خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني 2016، و14 أكتوبر/تشرين الأول 2017، حسب إحصاء للأمم المتحدة.

ويخضع إقليم جوبا الوسطى بجنوب الصومال للسيطرة الكاملة من قبل حركة الشباب الإرهابية التي تم طردها من معظم كبريات المدن في أقاليم الصومال البالغ عددها 18 إقليما.

والحركة الإرهابية ما زالت قادرة على تنفيذ هجماتها الانتحارية والاغتيالات في مختلف مدن الصومال بما فيها العاصمة مقديشو.