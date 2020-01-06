اليابان تعتزم نشر قوة في الشرق الأوسط لضمان سلامة سفنها

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العين الإخباريةالإثنين 2020/1/6 09:36 ص بتوقيت أبوظبي
إحدى القطع البحرية اليابانية - أرشيفية
قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبى، الإثنين، إن بلاده ستنشر قوة من الدفاع الذاتي في الشرق الأوسط، لضمان سلامة سفن اليابانية.
ونقلت وكالة "رويترز" عن شينزوا آبي قوله: "سنضمن سلامة السفن اليابانية بالشرق الأوسط بنشر قوة من قوات الدفاع الذاتي".
ويتصاعد القلق الدولي من الوضع الأمني في العراق والمنطقة بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية، ما دفع عدة دول غربية لتحذير رعاياها من السفر إلى هناك.
كما سحبت شركات نفط موظفيها الأمريكيين من العراق أيضاً خشية ردود فعل انتقامية.
وفجر الجمعة، أمر ترامب بتنفيذ ضربة استهدفت سليماني لردع خطط هجمات إيرانية على مصالح الولايات المتحدة، وسط معلومات عن تطوير فيلق القدس مخططات لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.
واقتحمت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.
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