شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حالة الطقس في المملكة خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر تدفق الكتلة الهوائية الباردة على شمال ووسط وغرب المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على شرق وشمال المملكة.

Advertisements ولفت التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج على الجزء الشمالي ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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