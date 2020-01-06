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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المملكة تدين بشدة الهجوم الإرهابي على قاعدة أمريكية بكينيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الذي تعرضت له قاعدة عسكرية لقوات أمريكية وكينية في لامو بشمال كينيا، أدى لمقتل وجرح أمريكيين.
وأكدت وزارة الخارجية وقوف المملكة إلى جانب جمهورية كينيا الصديقة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.
وقدمت العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللولايات المتحدة الأمريكية حكومة وشعبًا، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.
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