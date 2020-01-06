شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المملكة تدين بشدة الهجوم الإرهابي على قاعدة أمريكية بكينيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الذي تعرضت له قاعدة عسكرية لقوات أمريكية وكينية في لامو بشمال كينيا، أدى لمقتل وجرح أمريكيين.

Advertisements وأكدت وزارة الخارجية وقوف المملكة إلى جانب جمهورية كينيا الصديقة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف. وقدمت العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللولايات المتحدة الأمريكية حكومة وشعبًا، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

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