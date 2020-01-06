عدن - ياسمين عبد الله التهامي - القائد الجديد لفيلق القدس: سنقاتل لإخراج أمريكا من المنطقة

الإثنين 6 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أفادت وسائل إعلام إيرانية، الاثنين، بأن قائد فيلق القدس الجديد في الحرس الثوري، إسماعيل قاآني، تعهد بـ"القتال" حتى يتم إخراج الولايات المتحدة نهائيا من المنطقة.



ونقلت الإذاعة الرسمية عن قاآني قوله قبيل جنازة سليماني في طهران: "نتعهد بمواصلة مسيرة سليماني بنفس القوة، والعزاء الوحيد لنا سيكون طرد أمريكا من المنطقة"، وفق ما ذكرت "رويترز".

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وتأتي تصريحات قاآني بعد أيام على مقتل قاسم سليماني، ونائب هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في العراق، بضربة جوية أمريكية.

وتوعّدت طهران الولايات المتحدة بـ"ردّ قاس" في "الزمان والمكان المناسبين" على قتل سليماني، بينما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة "إذا قاموا بهجوم آخر وأنصحهم بشدة بألا يفعلوا ذلك، فسنضربهم بشكل أقوى مما ضربوا يوما من قبل".

وردّ الجيش الإيراني الأحد على التهديد الأخير الذي أطلقه ترامب قائلا، إن الولايات المتحدة لا تملك "الشجاعة" للقيام بذلك.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن قائد الجيش الإيراني الجنرال عبد الرحيم موسوي قوله إن الأمريكيين "يقولون أمورا من هذا النوع لتحويل اهتمام الرأي العام العالمي عن عملهم الشنيع وغير المبرر".