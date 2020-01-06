إجراء عاجل من الكونجرس بشأن تحركات ترامب العسكرية تجاه إيران

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، عن إجراء عاجل سيتم إتخاذه بشأن تحركات الرئيس دونالد ترامب العسكرية تجاه إيران.

وقالت بيلوسي، في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني لقناة "روسيا اليوم" اليوم الإثنين، إن المجلس سيقوم بالتصويت هذا الأسبوع على قانون يحد من تحركات الرئيس ترامب العسكرية تجاه إيران.

يأتي هذا في أعقاب مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني وعدد من مرافقيه، والذي أغتيل بضربة عسكرية أمريكية باستخدام طائرة مسيّرة بالقرب من مطار بغداد الدولي في العراق فجر يوم الجمعة الماضي.

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وعلى إثرها، هددت إيران الولايات المتحدة باستهداف 35 موقعاً عسكرياً للقوات الأمريكية بالمنطقة، ليقابلها دونالد ترامب بتهديد طهران بشن ضربات جديدة ضدها في حال استهدافها الأمريكيين.

وكتب ترامب تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل "تويتر"، قال فيها: إن الولايات المتحدة حددت 52 موقعاً في إيران ستضربها بسرعة وبقوة كبيرة، إذا شنت طهران هجمات ضد أهداف أو أفراد أمريكيين.

وأوضح ترامب، في تغريدة أخرى، أن الرقم 52 يُمثّل عدد الأميركيين الذين تم احتجازهم كرهائن في السفارة الأمريكية في طهران لأكثر من سنة أواخر عام 1979.

وتابع الرئيس الأمريكي أن بعض تلك المواقع "على مستوى عال جدّاً ومهمّة بالنّسبة إلى إيران والثقافة الإيرانيّة"، مؤكد اًن تلك الأهداف، وإيران نفسها، سيتمّ ضربها بشكل سريع جداً وقوي جداً.