«المواجهة تقترب».. بعد إعلان أردوغان بدء التوجه إلى ليبيا.. وصول مقاتلين من جنسيات مختلفة إلى طرابلس بينهم مخابرات تركية

ذكر الموقع الإلكتروني لقناة "العربية" الإخبارية أن مقاتلين من جنسيات مختلفة قد وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس قادمين من سوريا، وذلك بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن بدء توجه القوات التركية إلى ليبيا تدريجياً.

ونقلت القناة عن مصادر لها قولها إن عناصر في الاستخبارات التركية وصلت إلى طرابلس تمهيداً لدخول القوات التركية بعدها، مضيفة أن عناصر استطلاع استخباراتية من الجيش التركي دخلت إلى طرابلس للإعداد والتجهيز لاستقبال القوات التركية القادمة إلى ليبيا.

وأضافت المصادر أن تركيا قامت بتسليم حكومة الوفاق الليبية "أجهزة رؤية ليلية وكشف الألغام ومفرقعات وأسلحة تركية خفيفة ومتوسطة".

وأشارت إلى أن حكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج، أبرمت اتفاقاً سرياً مع أنقرة للتكفل مادياً بضحايا تركيا، تضمن دفع الوفاق تعويضات لمصابين أو قتلى من الجانب التركي.

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كما أضافت المصادر أن عبد الحكيم بلحاج، المعروف عنه بأنه ذراع المصالح القطرية والمسئول عن مشروع الدوحة التخريبي لليبيا، قد عقد اجتماعاً بقيادات من الإخوان وإخوان ليبيا في تركيا.

مرتزقة سوريون

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد بارتفاع عدد المرتزقة السوريين الموالين لتركيا الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس حتى الآن إلى نحو 1000 مقاتل.

وأضاف المرصد أن عدد المجندين الذين وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1700 مجند، وسط استمرار عمليات التجنيد بشكل كبير سواء في عفرين أو مناطق "درع الفرات".