كوريا الشمالية تدخل على خط الأزمة بين إيران والولايات المتحدة بعد اغتيال سليماني

ذكرت وسائل إعلامية كورية شمالية أن الشرق الأوسط قد يكون "مقبرة" للولايات المتحدة، وذلك تعليقاً على مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

ونشر موقع "مياري" الكوري الشمالي تقريراً توقع فيه أن يصبح الشرق الأوسط "مقبرة للولايات المتحدة".

ونقل الموقع عن خبراء عسكريين عالميين قالوا مؤخراً إن الولايات المتحدة تتورط في حرب بالشرق الأوسط، مشيرين إلى أن الدول الموالية لواشنطن كانت تستجيب بشكل سلبي لطلبها إرسال قوات بسبب سياساتها الداخلية والتحديات الاقتصادية، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى اليأس.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن روسيا والصين أدانتا عملية اغتيال قاسم سليماني، معتبرينها انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة.

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وقالت الوكالة إن روسيا والصين لا تعترضان على إساءة استخدام القوة العسكرية في العلاقات الدولية فحسب، بل إنهما "لا يمكن أن تتسامحا مع الأعمال العسكرية المغامرة".

وأشارت إلى روسيا والصين أعربا عن مخاوفهما بسبب الأعمال غير القانونية للولايات المتحدة.

يشار إلى أن حكومة كوريا الشمالية لم تعلق على اغتيال قاسم سليماني حتى الآن.

وأغتيل سليماني وعدد من مرافقيه في ضربة عسكرية نفذتها طائرة مسيّرة بالقرب من مطار بغداد الدولي في العراق يوم الجمعة الماضي.