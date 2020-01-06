التصعيد مستمر.. خليفة سليماني يتعهد بـ «القتال» لإخراج القوات الأمريكية نهائياً من المنطقة

تعهد قائد فيلق القدس الجديد التابع للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني بإخراج القوات الأمريكية نهائياً من منطقة الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة رويترز عن قاآني قوله، اليوم الإثنين، إنه تعهد "بالقتال" ضد القوات الأمريكية لإخراجها بشكل نهائي من المنطقة، وذلك بعد مقتل الجنرال قاسم سليماني.

والجمعة الماضية، عيّن المرشد الإيراني، علي خامنئي، العميد إسماعيل قاآني قائداً جديداً لفيلق القدس التابع للحرس الثوري، خلفا لقاسم سليماني الذي أغتيل بضربة أمريكية في بغداد.

وقال خامنئي، في برقية نقلتها وكالة "فارس" الإيرانية، إنه "إثر مقتل سليماني، أحيل منصب قيادة قوة القدس في حرس الثورة إلى القائد العميد إسماعيل قاآني".

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ويعد قاآني أحد أبرز قادة الحرس الثوري في حرب الثماني سنوات بين العراق وإيران، والتي اندلعت في ثمانينات القرن الماضي.

واعترفت برقية خامنئي بتدخل قاآني في شئون دول الجوار، حيث قال إنه "كان إلى جانب سليماني في المنطقة".

وأضافت أن "الخطط هي ذاتها المعتمدة فى عهد سليماني"، داعية "جميع الكوادر في هذه القوة إلى التعاون مع القائد قاآني".

ويعد قاآني الرجل الثاني في الحرس الثوري الإيراني بعد قاسم سليماني، حيث عُرف عنه بتصريحاته الداعمة للتدخل في شئون دول المنطقة، خاصة سوريا.

وفي أول تعليق له عقب اغتيال سليماني، وجه قاآني تهديداً إلى الولايات المتحدة، حيث قال: "اصبروا قليلاً وسترون بأم أعينكم بقايا جثث الشيطان الأكبر في الشرق الأوسط".