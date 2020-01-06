حالة الطرقات الجبلية صباح اليوم الاثنين

اشارت ​غرفة التحكم المروري​ الى ان الطرقات السالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية ضمن نطاق النبطية: شبعا ​عين عطا​ ​راشيا الوادي​ شبعا ​كفرشوبا​ شبعا شويا وشبعا ​الهبارية​ سالكة امام جميع المركبات. ولفتت الى ان الطرقات السالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية في منطقة بشري : الارز حتى المصعد الكهربائي ​العاقورة​ ​ميروبا​ ​فاريا​ باتجاه ​كفرذبيان​ Advertisements وذكرت ان الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج: ​عيناتا​ الارز ​تنورين​ حدث الجبة ​شاتين​ ​اللقلوق​ كفرذبيان ​حدث بعلبك​ افقا العاقورة جرد مربين ​الهرمل​ ​معاصر الشوف​ ​كفريا​. ولفتت الى ان طريقي ​ترشيش​ زحلة و​ضهر البيدر​ سالكة امام جميع المركبات.

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