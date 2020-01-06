رئيس الوزراء الياباني: سنحمي سفننا في الشرق الأوسط بقوة عسكرية بحرية

أعلن رئيس الوزراء ​اليابان​ي، أن بلاده ستقوم "بحماية سفنها في ​الشرق الأوسط​ بنشر قوة عسكرية بحرية". فيما لم تعلن اليابان موقفا سياسيا من اغتيال العميد الإيراني ​قاسم سليماني​ و​أبو مهدي المهندس​ وضباط ايرانيين في العاصمة العراقية ​بغداد​

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