فوز الاشتراكي الديمقراطي زوران ميلانوفيتش برئاسة كرواتيا

أعلنت لجنة الانتخابات في ​كرواتيا​ عن فوز رئيس الوزراء السابق ومرشح ​الحزب الاشتراكي​ الديمقراطي، زوران ميلانوفيتش، في الجولة الثانية من ​الانتخابات الرئاسية​.

وأشارت اللجنة في بيان، أن النتائج غير النهائية تشير إلى فوز ميلانوفيتش بـ 52.7 بالمائة من أصوات الناخبين، بعد فرز 98 بالمائة منها، وأن رئيسة البلاد الحالية كوليندا غرابار كيتاروفيتش، مرشحة ​حزب الاتحاد الديمقراطي​ الكرواتي الحاكم، حصلت على 47.3 بالمائة من الأصوات، وأن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 55 بالمائة.

هذا ووعد الرئيس الجديد، وهو دبلوماسي سابق يبلغ من العمر 53 عاما، خلال الحملة الانتخابية بجعل كرواتيا "جمهورية للجميع". وأشار في أول تعليق له بعد الفوز الى أن الإتحاد هو الأهم و"دعونا نتحد في خلافاتنا".