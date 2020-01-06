البيت الأبيض: ترامب إتصل برئيس وزراء بريطانيا وناقش وضع العراق وإيران

أعلن ​البيت الأبيض​ في بيان له، أن الرئيس ​دونالد ترامب​ ناقش مع ​رئيس الوزراء البريطاني​ ​بوريس جونسون​ الوضع في ​العراق​ و​إيران​ في اتصال هاتفي، ولم يذكر البيان تفاصيل، الا أنه أشار فقط إلى أن الزعيمين "أكدا على التحالف الوثيق بين البلدين".

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