قائد الحرس الثوري الجديد: أتعهد بإخراج الأميركيين نهائيا من المنطقة

نقلت وكالة رويترز عن خليفة ​قاسم سليماني​، وقائد ​فيلق القدس​ الجديد إسماعيل قاآني، بأنه يتعهد بإخراج ​القوات الأميركية​ نهائيا من المنطقة.

وأشار قبيل تشييع سليماني في العاصمة الإيرانية طهران، الى أننا "نتعهد بمواصلة مسيرة سليماني بنفس القوة. والعزاء الوحيد لنا سيكون طرد أميركا من المنطقة".

ويأتي هذا التصريح بعد عملية اغتيال اللواء قاسم سليماني، في العراق فجر الجمعة في العاصمة العراقية بغداد.