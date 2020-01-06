وسائل اعلام كورية شمالية: الشرق الأوسط قد يصبح مقبرة لأميركا

أفادت وسائل اعلام كورية شمالية، أن ​الشرق الأوسط​ قد يصبح "مقبرة" لأمريكا، فيما نشرت وكالة الأنباء الرسمية أول تقرير لها اليوم عن اغتيال ​واشنطن​ القائد العسكري الإيراني ​قاسم سليماني​.

ونشر موقع سياسي كوري شمالي، مقالا بعنوان "خبراء عسكريون يتوقعون أن يصبح الشرق الأوسط مقبرة للولايات المتحدة"، وفي التفاصيل أن"خبراء عسكريين عالميين ذكروا مؤخرا أن ​الولايات المتحدة​ تتورط في حرب بالشرق الأوسط. فحتى الدول الموالية لواشنطن كانت تستجيب بشكل سلبي لطلبها إرسال قوات بسبب سياساتها الداخلية والتحديات الاقتصادية، مما دفع الولايات المتحدة إلى اليأس".

تجدر الإشارة أيضا أن صحفاً كورية شمالية عديدة نددت بحادثة اغتيال سليماني، فيما لم تصدر ​الحكومة​ أي رد فعل رسمي على اغتيال سليماني.



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