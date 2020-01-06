اسماعيل هنية: أتينا من فلسطين لنقدم التعازي إلى السيد الخامنئي

أعلن رئيس المكتب السياسي ل​حركة حماس​ ورئيس وزراء الحكومة ال​فلسطين​ية ​إسماعيل هنية​ أن "روح الإجرام الأميركية هي التي أعطت الغطاء للجرائم الإسرائيلية في فلسطين وخارجها".

وفي كلمة له خلال تشييع سليماني في ​طهران​، أشار هنية الى أن وفدا أتى "من فلسطين لنقدم التعازي إلى سماحة القائد السيد خامنئي و​الجمهورية​ الاسلامية بشهادة الفريق سليماني"، مؤكدا على أن "الشهيد القائد سليماني الذي ضحى من أجل فلسطين وشعبها هو شهيد ​القدس​".

ولفت هنية في كلمته إلى أن ​المقاومة​ "التي انتصرت في غزة و​لبنان​، ستنتصر في مواجهة العدو الصهيوني".