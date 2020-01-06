أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس وزراء الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية أن "روح الإجرام الأميركية هي التي أعطت الغطاء للجرائم الإسرائيلية في فلسطين وخارجها".
وفي كلمة له خلال تشييع سليماني في طهران، أشار هنية الى أن وفدا أتى "من فلسطين لنقدم التعازي إلى سماحة القائد السيد خامنئي والجمهورية الاسلامية بشهادة الفريق سليماني"، مؤكدا على أن "الشهيد القائد سليماني الذي ضحى من أجل فلسطين وشعبها هو شهيد القدس".
ولفت هنية في كلمته إلى أن المقاومة "التي انتصرت في غزة ولبنان، ستنتصر في مواجهة العدو الصهيوني".
كانت هذه تفاصيل خبر اسماعيل هنية: أتينا من فلسطين لنقدم التعازي إلى السيد الخامنئي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.