دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters جثمان القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني يعود لإيران جنيف (رويترز) - ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن جثمان القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني الذي قتل في ضربة عسكرية أمريكية بالعراق عاد إلى إيران يوم الأحد. ونقل جثمان سليماني بالطائرة إلى مدينة الأهواز في جنوب غرب البلاد. (إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية)

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