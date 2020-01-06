عاجل.. أول تصريح لقائد فيلق القدس خليفة قاسم سليماني

ذكرت فضائية سكاي نيوز عربية، فى نبأ عاجل منذ قليل، أن إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس الجديد، قال إنه سيقاتل حتى اكتمال انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من المنطقة.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن أن الولايات المتحدة سترد سريعا و"ربما بطريقة غير متناسبة" إذا هاجمت إيران أي فرد أو هدف أمريكي.

يأتي ذلك في إطار التصعيد المتبادل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بعد العملية الأمريكية التى استهدفت قاسم سليماني قائد فيلق القدس في العراق.