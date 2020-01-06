العثور على سيارة جرفتها سيول قرب الفريديس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت خدمة الإسعاف الأولي "نجمة داود الحمراء" أنها تلقت بلاغا فجر اليوم، الإثنين، عن العثور على سيارة جرفتها سيول بالقرب من شارع رقم 6 وإلى الشمال من بلدة غفعات نيلي وقريبة من قرية الفرديس.

وقال مضمدون من "نجمة داود الحمراء" إنه يوجد تخوف من وجود شخص عالق وفاقد للوعي في السيارة.

وأضافت "نجمة داود الحمراء" أنها تلقت البلاغ حول السيارة عند الساعة الخامسة وست دقائق من فجر اليوم.