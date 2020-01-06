القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت خدمة الإسعاف الأولي "نجمة داود الحمراء" أنها تلقت بلاغا فجر اليوم، الإثنين، عن العثور على سيارة جرفتها سيول بالقرب من شارع رقم 6 وإلى الشمال من بلدة غفعات نيلي وقريبة من قرية الفرديس.
وقال مضمدون من "نجمة داود الحمراء" إنه يوجد تخوف من وجود شخص عالق وفاقد للوعي في السيارة.
وأضافت "نجمة داود الحمراء" أنها تلقت البلاغ حول السيارة عند الساعة الخامسة وست دقائق من فجر اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على سيارة جرفتها سيول قرب الفريديس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.