حالة الطقس: طقس بارد رغم ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يكون الجو اليوم، الإثنين، غائماً جزئياً وباردا إلى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً وشديد البرودة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغدا، الثلاثاء، يكون الجو غائماً ومغبراً وشديد البرودة في معظم المناطق، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية ، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار والبحر مائجاً .

وبعد غد، الأربعاء، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا يكون الجو غائماً وشديد البرودة وعاصفا وماطرا، خلال ساعات الصباح، على المناطق الشمالية، وتمتد الأمطار وتشتد تدريجياً خلال ساعات المساء والليل إلى بقية المناطق. والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها إلى 80 كم / ساعة والبحر مائجاً .