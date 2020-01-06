شكرا لقرائتكم خبر عن حرائق خارج السيطرة.. مؤشر جودة الهواء في أستراليا «خطيرة» والان نبدء بالتفاصيل

شهدت المنطقة الساحلية جنوب شرقي أستراليا التي اجتاحتها حرائق الغابات بعض الأمطار وطقس معتدل صباح اليوم الاثنين، لكن في كانبرا، عاصمة البلاد، لا تزال جودة الهواء عند مستوى خطير بسبب الدخان الناتج عن الحرائق في المنطقة.

وتم إغلاق المعارض العامة والمتاحف والحدائق والشركات والجامعات في كانبرا، وتم إلغاء بعض رحلات الطيران، حيث لا تزال جودة الهواء في العاصمة الأسترالية الأسوأ في العالم، وفقًا لقاعدة بيانات جودة الهواء العالمية. حيث بلغ قياس مؤشر جودة الهواء في وسط المدينة صباح يوم الاثنين 1400، وفقا لوزارة الصحة.

وشهدت ولاية نيو ساوث ويلز، والتي تضررت بشدة، أكثر من 140 حريقًا، ولكن جميعها كانت في أدنى مستويات الخطورة.

وجلبت الأمطار بعض الراحة لرجال الأطفاء اليوم، ولكنها لم تكن غزيرة بما يكفي لاخماد الحرائق الكبيرة.