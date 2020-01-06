شكرا لقرائتكم خبر عن «زعماء أوروبيون»: على إيران وقف أعمال العنف والانتشار النووي والان نبدء بالتفاصيل

- ميركل وماكرون وجونسون يؤكدون على "تمسكهم بسيادة العراق وأمنه"

أدانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الدور السلبي الذي لعبته إيران في منطقة الشرق الأوسط.

وأعربت الدول الثلاث عن "قلقهم البالغ إزاء الدور السلبي الذي لعبته إيران في المنطقة"، وفقًا لبيان مشترك صدر لإدانة الهجمات على قوات التحالف في العراق.

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ودعا الزعماء الأوروبيون إيران إلى التوقف عن القيام بالمزيد من أعمال العنف أو الانتشار النووي.

وأكد الزعماء الأوروبيون مجددا على "تمسكهم بسيادة العراق وأمنه"، وقالوا إن أي أزمة أخرى تخاطر بسنوات من الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في العراق.

وأضاف البيان أن القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) "لا يزال يمثل أولوية قصوى"، وحثوا السلطات العراقية على مواصلة تقديم الدعم للتحالف بقيادة الولايات المتحدة والذي يقاتل الجماعة المسلحة، وذلك بعد أن أقر البرلمان العراقي قرارًا يدعو إلى إنهاء وجود قوات أجنبية مرتبطة بالتحالف.