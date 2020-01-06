مستشار المرشد الإيراني: غياب سليماني بداية لنهضة جديدة بجبهة المقاومة

أعلن مستشار المرشد ال​إيران​ي للشؤون الدفاعية ​حسين دهقان​، الى أن الرد الإيراني على اغتيال سليماني سيستند إلى الحكمة والعقل وسيكون رادعاً ومؤثراً.

وفي حديث تلفزيوني، لفت دهقان الى أن "غياب الفريق سليماني لن يكون نهاية لمحور ​المقاومة​ بل بداية لنهضة جديدة في جبهتها".

ويأتي تصريح مستشار المرشد الأعلى للشؤون الدفاعية بعد تهديد ​ترامب​ لإيران اذا ردت على عملية اغتيال ​قاسم سليماني​.

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