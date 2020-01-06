الجيش الألماني: تعليق إرسال الوحدة العسكرية إلى العراق

أعلن المكتب الإعلامي لدى ​وزارة الدفاع​ الألمانية، أن ​الجيش الألماني​ قرر تعليق استبدال العسكريين المشاركين في مهمة ​التحالف الدولي​ ضد "داعش" في ​العراق​.

وجاء في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي أنه "بسبب تطور الأوضاع في العراق، قرر القائد العام للقوات المسلحة إبرهارد زورن تعليق إرسال الوحدة العسكرية إلى العراق"، التي كان مقررا لها أن تحل محل الوحدة الأقدم هناك.

