ترامب هدد بفرض عقوبات شديدة على العراق إذا أُجبرت القوات الأميركية على مغادرة أراضيه

اشار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ الى إن ​الولايات المتحدة​ سترد بشكل سريع وكامل وربما بطريقة غير متناسبة إذا هاجمت ​إيران​ أي فرد أو هدف أميركي. وتوعد ترامب ​طهران​ بـ"انتقام كبير" إذا شنت هجوما على منشآت أميركية في ​الشرق الأوسط​ ردا على مقتل الجنرال ​قاسم سليماني​. مضيفا "إذا فعلوا أي شيء فسيكون هناك انتقام كبير".

وهدد مجددا بضرب مواقع ثقافية إيرانية، سائلا "لديهم الحق في قتل مواطنينا. وليس لدينا حق المس بمواقعهم الثقافية؟ إن الأمور لا تسير بهذا الشكل".

كما هدد بفرض ​عقوبات​ "شديدة" على ​العراق​ إذا أُجبرت ​القوات​ الأميركية على مغادرة أراضيه، بعد ساعات من مطالبة ​البرلمان العراقي​ ​الحكومة​ بـ"إنهاء تواجد" القوات الأجنبية في البلاد.

وأضاف ترامب على متن الطائرة الرئاسية "اير فورس وان" بينما كان عائدا الى ​واشنطن​ بعد عطلة استمرت أسبوعين في ​فلوريدا​، "إذا طلبوا منا بالفعل أن نغادر وإذا لم يتم ذلك وديا، فسنفرض عليهم عقوبات لم يروا مثلها سابقا".

وأشار الى أن هذه العقوبات التي هدد بفرضها على العراق ستجعل من تلك المفروضة على ​ايران​ ضئيلة مقارنة بها. وتابع: "لدينا قاعدة جوية باهظة الكلفة بشكل استثنائي هناك. لقد كلفت مليارات الدولارات لبنائها. لن نغادر إذا لم يعوضوا لنا كلفتها".