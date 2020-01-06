جنبلاط: افعلوا ما تشاؤون وسنمتنع على طريقتنا ونواجه هذه الحفلة من التزوير

اشار رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "وصلتنا رسالة الممانعة في محاولتها لتشكيل وزارة اللون الواحد التي غالبها من الفاشلين وتجار ​العقارات​ وغير العقارات ويا لها من آخرة لهذا العهد، لم نعد نفهم من يمثله او يقوده".

اضاف جنبلاط قائلا "افعلوا ما تشاؤون وسنمتنع على طريقتنا ونواجه هذه الحفلة من التزوير والتحريف، بغض النظر عن أصوات التشكيك".