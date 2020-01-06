اشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "وصلتنا رسالة الممانعة في محاولتها لتشكيل وزارة اللون الواحد التي غالبها من الفاشلين وتجار العقارات وغير العقارات ويا لها من آخرة لهذا العهد، لم نعد نفهم من يمثله او يقوده".
اضاف جنبلاط قائلا "افعلوا ما تشاؤون وسنمتنع على طريقتنا ونواجه هذه الحفلة من التزوير والتحريف، بغض النظر عن أصوات التشكيك".
كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: افعلوا ما تشاؤون وسنمتنع على طريقتنا ونواجه هذه الحفلة من التزوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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